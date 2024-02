“Tanto superei, que me mudei”, alfineta Jenny Miranda sobre ex-marido

Após um conturbado divórcio com o médico dermatologista Fábio Gontijo, a coluna bateu um papo exclusivo com Jenny Miranda, que contou estar seguindo a vida, muito bem, obrigada. A ex-Fazenda revelou, em primeira mão, que já voltou a morar no Rio de Janeiro e virou a página da relação. “Tanto superei, que me mudei”, disparou.

“Estão falando por aí que eu não superei o relacionamento, mas tanto superei que me mudei. Procurei apartamento novo pra morar, já estou mobiliando. Então, teve superação, né?”, disse a mãe de Bia Miranda, que saiu de Belo Horizonte, em Minas Gerais, para o Recreio, Zona Oeste carioca.

Jenny ainda esclareceu o porquê de deixar alguns registros do casal em suas redes sociais: “Falam sobre eu não ter apagado algumas fotos dele do meu Instagram, mas ele fez parte da minha vida, fez parte do meu passado. Isso não quer dizer que não superei”.

E continuou: “As pessoas viajam. As pessoas pensam que eu tenho que apagar tudo, ele foi meu marido! Eu vou apagar quando me sentir confortável para tirar [as fotos] de lá. Por enquanto, vai continuar lá”.

A declaração da ex-dançarina acontece depois das críticas de alguns internautas sobre residir numa propriedade do ex, mesmo após a separação. Sem paciência, Jenny soltou o verbo sobre o assunto, no final do ano passado.

“Vocês não sabem de nada e eu não devo satisfação da minha vida pra ninguém, muito menos pra vocês. Eu não devo satisfação da minha vida pra minha família, quem dirá pra vocês”, desabafou na ocasião.

Jenny Miranda e Fábio Gontijo se separaram no início de dezembro, no ano passado, de forma nada amigável. Na época, a notícia foi dada pela própria ex-Fazenda e, segundo ela, a decisão de colocar um ponto final no casório teria sido do marido.