TJAC abre inscrições para estágio em diversas áreas; bolsas chegam a mais de R$ 1,5 mil

O processo seletivo para estágio em comarcas do interior do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) inicia as inscrições nesta terça-feira (20). O edital para cadastro reserva para os municípios do estado, exceto Rio Branco, afirma que as inscrições vão até 18 de março no site da EmBrasil.

Segundo o site de notícias do TJAC, a única fase do processo seletivo consistirá em uma prova objetiva realizada de maneira online em 24 de março, das 00h às 23h59 (domingo). Os resultados serão divulgados em 5 de abril.

As comarcas participantes são: Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Manoel Urbano, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.

Os candidatos aprovados terão uma jornada de trabalho de 5 horas por dia, totalizando 25 horas semanais. O contrato terá a duração de 12 meses, com a possibilidade de prorrogação por um período igual. A bolsa-auxílio oferecida será de R$1.412, além do benefício de vale-transporte, que pode chegar a um valor máximo de R$1.588.

CONFIRA O EDITAL: