Todos os jogos de Dark Souls estão em promoção; aproveite

O gênero soulslike tem muitos representantes de peso, mas é fato que clássicos como os da franquia Dark Souls são os que mais atrai a atenção dos jogadores. Se, por algum motivo, você ainda não tem nenhum game da saga na biblioteca da Steam, saiba que a plataforma está oferecendo ótimos descontos na trilogia.

Todos os três títulos da franquia Dark Souls estão com 50% de desconto na plataforma da Valve. O primeiro e o segundo saem de R$ 154,90 por R$ 77,45, enquanto o terceiro sai de R$ 229,90 por R$ 114,95. Confira mais detalhes nos links abaixo:

Dark Souls Remastered — De R$ 154,90 por R$ 77,45

Dark Souls 2: Scholar of the First Sin — De R$ 154,90 por R$ 77,45

Dark Souls 3 — De R$ 229,90 por R$ 114,95
Deluxe Edition — De R$ 327,50 por R$ 163,75

— De R$ 229,90 por

Além da saga Dark Souls, outros títulos da Bandai Namco também estão em oferta na Steam

A ocasião é para celebrar o Ano Novo Lunar de 2024. Portanto, além dos jogos da franquia Dark Souls em promoção na Steam, a Bandai Namco também está oferecendo diversas ofertas em outros jogos de seu catálogo até a próxima quinta-feira (22) — e os descontos podem chegar até 90%.

Bom, esta pode ser uma ótima oportunidade para conhecer novas aventuras e, de quebra, expandir a biblioteca. Se estiver interessado em outros games da publisher no precinho, confira mais detalhes nos links abaixo:

