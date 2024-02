Trapezista cai em plateia durante apresentação de circo; vídeo

Circula nas redes sociais o momento da queda de um trapezista em cima da plateia durante uma apresentação de circo. O incidente ocorreu no último sábado (3/2), em Miranorte, Tocantins. Segundo a companhia Mundo Kids, ninguém ficou ferido.

No vídeo, o circense, identificado como Anderson Silva, fazia movimentos e piruetas em uma espécie de corda móvel. Porém, quando tentou realizar uma outra manobra — deitado com os braços abertos —, se desequilibrou e caiu na plateia.

Veja o momento da queda:

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

Trapezista não teve ferimentos graves

Em nota, o circo comunicou que Anderson Silva chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, logo em seguida, foi liberado sem lesões. Além disso, reforçou que nenhum espectador teve ferimentos.

“A equipe do Circo Mundo Kids reitera seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos em suas apresentações”, diz trecho de comunicado publicado no perfil do Instagram da companhia.