Uber Pet: como reservar viagem com bicho de estimação no app

O Uber Pet é uma modalidade de corrida no aplicativo de transporte, disponível para Android e iPhone (iOS), que permite solicitar viagens com animais de estimação. O recurso foi divulgado pela companhia no final de 2023 e, inicialmente, estava disponível apenas em Curitiba. No entanto, a novidade já foi expandida para mais capitais no final de janeiro e, agora, usuários que moram nas cidades do Rio de Janeiro e em São Paulo também podem reservar corridas pela modalidade.