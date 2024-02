Última noite de carnaval na Gameleira começa agitado com DJ Richard Bader e Banda Hits

Parece que passou rápido, mas depois de cinco dias de muita alegria e folia, o Carnaval da Família, organizado pelo governo do Estado e que marcou a volta dos festejos para a Gameleira termina nesta terça-feira (13), com o fechamento do cantor Neguinho da Beija-flor.

Ainda no pôr do sol, o DJ Richard Bader assumiu as rédeas das primeiras horas de festividade, proporcionando um aquecimento para o que estava por vir, em um evento que promete atrair uma quantidade enorme de famílias, crianças e idosos às margens do rio.

A grande expectativa ainda é o show do intérprete Neguinho da Beija-Flor que entra no palco por volta das 22h e entoará clássicos do samba brasileiro, um show com grande antecipação pela multidão de gente presente na Gameleira.

Porém, a noite continua depois do grande show nacional, com o artista local Elias Sarkis que fecha o “Carnaval da Família”.