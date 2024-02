Este suplemento recria de forma química uma reação de aminoácidos do organismo que estão envolvidos no processo de ganho de massa muscular, mas sua suplementação tem sido mais efetiva em recuperar a saúde do intestino, aponta a nutricionista Alice Costa.

“A glutamina é produzida pelo corpo para manter os níveis de glicogênio muscular e evitar a perda de massa muscular. Em suplementos, porém, ela não vai tanto para as outras áreas do organismo, se mantendo mais na musculatura do intestino”, aponta Coca.