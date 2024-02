Vasco e Adesg no Estadual será disputado com portões fechados

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) confirmou a partida entre Vasco e Adesg pelo 1º turno do Campeonato Estadual com portões fechados. O confronto não terá a presença da torcida por causa da punição imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) ao Vasco pela confusão no jogo entre Vasco e Andirá pelo Campeonato Estadual Sub-20 no Estadual de 2023.

“O Vasco recebeu uma punição de duas partidas sem torcida. A primeira foi cumprida no Sub-20 contra o Plácido de Castro. A outra parte da pena vai ser paga contra a Adesg”, explicou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.

Pode ser no dia 8

Vasco e Adesg deveriam se enfrentar no dia 9 de março, às 15 horas, no Florestão, mas deve ser antecipada para o dia 8, às 16 horas.

“Essa data do dia 8 é uma previsão. Teremos mudança na tabela do primeiro turno por causa das partidas das Copas Verde do Brasil e estamos esperando para realizar todas as alterações de uma única vez”, afirmou Leandro Rodrigues.

Tabelas das Copas

Segundo Leandro Rodrigues, as tabelas das Copas Verde e do Brasil devem ser divulgadas até a próxima sexta (9).“Existe essa previsão. Vamos aguardar para saber se as tabelas serão liberadas”, comentou o dirigente.