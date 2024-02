Vasco x Flamengo: escalações, arbitragem, onde assistir e palpites

Pelo clássico dos milhões, Vasco e Flamengo se enfrentam no Maracanã, às 19 horas (horário de Brasília), em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Na última rodada, o Vasco foi derrotado fora de casa pelo Nova Iguaçu na quarta-feira (31), por 2 a 0, não conseguindo implementar seu futebol e se mantendo na sétima posição do Carioca com oito pontos. Já o Flamengo, venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 na quarta-feira, e subiu para sexta posição, com a mesma pontuação do Gigante da Colina, mas acima devido melhor saldo de gols.

Neste confronto, o retrospecto não é favorável ao Vasco. Entre as 401 partidas disputadas pelas equipes, foram 132 vitórias do Cruz-maltino, 111 empates e 158 triunfos do Rubro-Negro. O Vasco balançou as redes 514 vezes, enquanto o Flamengo marcou 547 gols. Pelo Campeonato Carioca, foram 245 jogos, 79 vitórias do Vasco, 68 empates e 98 vitórias do Rubro-Negro. A última partida entre as equipes foi em 22 de outubro do ano passado, pelo Brasileirão 2023, com vitória do Flamengo por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA:

VASCO X FLAMENGO – CAMPEONATO CARIOCA (6ª RODADA)

Data: Domingo, 4 de fevereiro de 2024;

Horário: 19 h (horário de Brasília);

Local: estádio do Maracanã; no RJ;

Arbitragem: Árbitro: Wagner Nascimento Magalhães (RJ); VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ); auxiliar: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Onde assistir: a partida terá transmissão do SBT (Tv aberta), SporTV (TV fechada) e transmissão gratuita na CazéTV (Youtube)

+ Para saber tudo sobre o Vasco, siga o Esporte News Mundo no Twitter, Facebook e Instagram.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Medel, Léo (João Victor) e Lucas Piton; Jair, Praxedes e Payet; Rossi (Serginho), Rayan e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gérson e Arrascaeta; De La Cruz, Bruno Henrique e Pedro (Gabigol). Técnico: Tite.

PALPITES:

Alex Wine (setorista do Vasco): “Vasco não encontrou seu melhor futebol e ainda tem dificuldades para aproveitar as chances criadas. No clássico, terá que se defender muito bem para ter uma brecha contra o forte time do flamengo”. Palpite: Vasco 1 x 2 Flamengo

Luca Young (setorista do Vasco): “O time do Vasco ainda não atuou como esperado, mas tem espaços para progresso com a presença de Payet no meio campo. Contando com a rivalidade que todo clássico possui, espero um bom jogo, onde o Vasco tente se defender e busque jogo no contra-ataque contra o elenco do Flamengo recheado de estrelas para marcar” Palpite: Vasco 1 x 1 Flamengo