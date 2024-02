Vaza vídeo de briga entre Bambam e Diego Alemão na Band; assista

“Você é um bundão, um banana que foi espancado. Você é um otário, babacão”, disse o empresário. Em seguida, o filho de Faustão tentou intervir, afirmando que eles precisavam ter aquela conversa depois e então Bambam afirmou que ela não aconteceria.

Alemão também zombou do desempenho de Bambam na luta com Popó, que aconteceu na noite do último sábado (24/2).

“Ele vendeu melancia e está entregando limão. Todo mundo viu. Você deixou todo mundo muito indignado, sabe por que? Você teve a chance de lutar com o cara, você fez todo mundo acreditar, eu acreditei. E chegou a hora…você não lutou”, debochou o vencedor do BBB 7. “Por isso que eu sou o rei do Marketing”, rabateu Bambam.

Veja o vídeo aqui: