Viaduto da Dias Martins, ponte da Judia, prédio do RBPrev e mais: veja andamento das obras da Prefeitura de Rio Branco

Ainda em 2023 a Prefeitura de Rio Branco lançou o portal ‘De olho na obra’, uma medida inovadora que permite que o cidadão possa acompanhar o andamento de todas as obras da gestão municipal, em tempo real, 24h por dia, por meio de videomonitoramento.

Isso significa que o cidadão poderá acompanhar ao vivo o andamento das obras mais impactantes em execução na capital acreana. “É mais um mecanismo de transparência uma vez que nossa gestão nada tem a esconder e o que queremos. O cidadão que mora no Conjunto Universitário e que não tem tempo de vir à Vila Acre, poderá, sim, acompanhar o trabalho da nossa gestão assim mesmo. Basta acessar o Portal da Prefeitura e a seção De Olho na Obra”, disse Bocalom.

Já neste ano, o prefeito destacou que o programa já obtém pelo menos 30 mil acessos, mensalmente.

O prefeito já havia dito que a capital iria ‘passar por um banho de loja’ em 2024. Com vários projetos inovadores e até audaciosos, a Prefeitura deu início a uma força-tarefa que transformou Rio Branco em um verdadeiro canteiro de obras.

O secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira, ao ContilNet, fez uma retrospectiva do terceiro ano de gestão e apontou os maiores destaques da pasta. Segundo Cid, foram revitalizados 38 espaços públicos esportivos e de lazer, 18 academias ao ar livre, 10 pontes e passarelas e 13 prédios públicos. Além do programa Recupera Rio Branco, que teve finalidade de atender os bairros atingidos pela enchente do Rio Acre e, simultaneamente, a enxurrada do Igarapé São Francisco.

Entre as obras principais está o Elevado da Dias Martins. Segundo o secretário, o elevado vai proporcionar maior rotatividade e viabilidade para o trânsito naquela região. Por isso, a Prefeitura também já pensou no elevado da rotatória da AABB, que terá uma nova licitação publicada, visto que as três empresas que compareceram à primeira licitação não estavam aptas.

“Ela foi considerada deserta e nós vamos republicar o edital. Creio que neste mês, a licitação deva estar aberta e disponível para que os licitantes possam participar e podermos, assim, construir esse outro elevado, que vai trazer muita comodidade para quem trafega naquela região”, disse.

Obras que podem ser acompanhadas

No quesito infraestrutura, a Prefeitura de Rio Branco prevê um investimento para 2024 de R$ 69 Milhões. Além do elevado, é possível acompanhar as obras da reforma do terminal de integração do São Francisco, a construção da quadra sintética do Tancredo Neves, a construção da sede do Instituto de Previdência Municipal de Rio Branco – RBPREV, a construção da nova sede da Câmara Municipal de Rio Branco, a obra de construção do Mercado Municipal do São Francisco e a construção da ponte sobre o Igarapé da Judia.

No mesmo eixo, a Prefeitura já concluiu as seguintes obras: obra de revitalização de 4,5 km da Via Chico Mendes e a construção do Terminal de Passageiros.

Já no tema Educação, a gestão municipal prevê um investimento de R$ 25 Milhões. As obras que podem ser acompanhadas são:

Obra de construção da creche do programa Pro Infância Tipo 1/FNDE, na Cidade do Povo;

Reforma na Escola Municipal Monte Castelo;

Reforma da Escola Municipal Mauricila Sant´ana, localizada no ramal Benfica

Na Assistência Social, serão investidos cerca de R$ 12 milhões em obras. No momento, a obra que pode ser acompanhada é a da construção do Centro de Convivência para o Idoso, no bairro Rui Lino.

O eixo que terá o maior investimento em obras neste ano, será pavimentação e recapeamento. Serão R$ 236 milhões. As obras em andamento que já podem ser acompanhadas são:

Execução da manutenção da estrada do Irineu Serra;

Ação de reparos da estrada do Amapá;

Melhorias na estrada do Quixadá;

Obra de drenagem e recapeamento na Rua Senador Kairalla, na Estação Experimental.

A Prefeitura lembra que ao decorrer de 2024, outras obras serão incluídas no catálogo do portal. Além disso, em breve, os eixos Saúde e Ramais serão disponibilizados para o acompanhamento das obras.

O portal da Prefeitura pode ser acessado pelo endereço eletrônico https://www.riobranco.ac.gov.br. Após acessar o Portal da Prefeitura, o interessado deve clicar no ícone “De olho na Obra”. Nesse ícone, estão o todas as informações sobre a obra em questão, sobre valores, origem dos recursos e a forma de execução. “É uma transparência completa, autêntica. Além de acompanhar o andamento da obra, como um verdadeiro fiscal, o cidadão também poderá fazer sugestões e apontar críticas”, disse Bocalom.