Vídeo: Andressa Urach tira a roupa e beija MC Pipokinha durante show

O show era de MC Pipokinha, em São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (1/2), mas quem roubou a cena foi Andressa Urach. A modelo foi ao local do evento, subiu no palco da cantora, tirou a roupa e ainda aproveitou para dar um beijo na artista. A funkeira ainda aproveitou para passar as mãos nos seios da ex-vice Miss Bumbum.

Em vídeo que roda a internet, mostra o momento em que a modelo tira a blusa, mantendo os seios à mostra, mas com os mamilos tapados com uma fita e abaixa a saia, deixando sua calcinha visível. Em outro momento, MC Pipokinha se ajoelhou no palco e deu um beijo em Urach.

Entretanto, essas não foram as únicas ações da modelo durante o show. Ela ainda deu uma aula de como colocar um preservativo com a boca. Ela utilizou um pênis de borracha para demonstrar suas explicações. O influencer Gabriel Leão contratou MC Pipokinha para cantar em seu show e a cantora levou, de surpresa, Andressa Urach.

Andressa Urach revela experiência em casa de swing

Andressa Urach foi ao Instagram para relatar como foi a sua primeira vez em uma casa de swing. A modelo de conteúdo adulto foi ao local ao lado do namorado, Lucas Ferraz, e contou que ficou envergonhada e com ciúmes do amado.

“Foi uma noite bem especial. A gente saiu para jantar e o Lucas me levou para ter uma experiência que eu nunca tinha tido. Uma casa de swing. Eu já tinha avisado ele que sou bem ciumenta, e ele encontrou um casal que ele já conhecia. Me senti muito envergonhada. Queria entrar debaixo do braço dele, de tanta vergonha que eu estava sentindo de estar em uma casa de swing”, disse.

Apesar de ser modelo de conteúdo adulto, a modelo relatou que ficou com ciúmes do namorado. “Eu avisei que sou ciumenta. Disse que não conseguiria pegar outra mulher e casal, essas coisas. Na vida real, não. Uma coisa é gravar, outra é vida real. Não divido o que é meu”, disse.

Por fim, ela contou que se incomodou com uma situação ao sair do local. “Bem na saída entrou um casal. O rapaz cumprimentou o Lucas, veio me cumprimentar, e a menina tascou um beijo na boca do Lucas. Você acredita nisso? Na minha cara! Rapaz, pense numa bichinha brava. Acabou a noite. Fiquei bem brava e chateada”, completou.

Ao lado da modelo, Lucas Ferraz falou sobre o momento e disse que a noite acabou ali mesmo. “Rapaz, é brava, mesmo. De verdade. Até eu fiquei surpreso. Quando olhei, pensei: Acabou a noite”, completou.

MC Pipokinha expõe homens casados em cruzeiro de Neymar

Após polemizar por andar seminua no cruzeiro de Neymar, o Ney em Alto Mar, MC Pipokinha agora foi às redes sociais para mandar um recado para as mulheres dos homens casados que estão no navio. Em uma conversa com suas amigas, a cantora contou que presenciou traições e ainda expôs detalhes.

“Se você é casada, seu marido está no cruzeiro e você não veio, pode ter certeza que seu chifre está garantido. Todos os casados que eu vi, traíram”, disse a funkeira, sem papas na língua.

MC Pipokinha e algumas amigas causaram revolta nas redes sociais ao aparacerem em um vídeo seminuas no cruzeiro do Neymar. Passageiros flagraram o momento em que a funkeira e outras mulheres se empolgaram e dançaram exibindo os seios parcialmente descobertos.

O vídeo rapidamente viralizou na web e elas foram duramente criticadas. “Meu Deus, e essas mulheres seminuas no cruzeiro do Neymar? Cadê o respeito com as crianças que estão lá?”, questionou um internauta no X (antigo Twitter). “MC Pipokinha nunca decepciona. A gente espera o pior e ela entrega. Que mulher baixa”, escreveu outro.

Aline Lary, uma das mulheres que aparece no vídeo, rebateu a crítica e afirmou que a gravação foi feita em um local destinado apenas a adultos. “Aqui é enorme e onde estávamos assim era um local de festa para adultos. Beijo, tchau”, explicou Aline.