Mas durante a viagem, o passarinho verde contou para esta colunista que vos escreve que os pombinhos estavam no maior “love” e que ele entrou por último no avião “supermetido”.

No Twitter, os seguidores dos dois lamentaram a notícia: “Tô muito chateado que o namoro do MC Paiva acabou 💔 Era o casal perfeito!”, disse um. “Não acredito que o MC Paiva e a Ana Clara terminaram de novo… Eles estavam tão bem juntos”, lamentou outra.

Houve também quem reclamasse do comportamento deles: “Aquele MC Paiva e a Ana Clara terminam toda hora. Tá na hora dessa menina ter vergonha porque ele termina, passa o rodo e ela depois aceita de boa”, disparou uma. “Estava demorando o fim do relacionamento do MC Paiva e da Ana, né? Espero que eles terminem de vez”, escreveu outra. “MC Paiva terminou do nada com a Ana, gente. Eles não estavam viajando? Kkkkk não entendi”, questinou uma terceira. “Kkkkkkkkkkkkk MC Paiva e Ana Clara terminaram de novo, de novo. Não dou um mês pra voltarem”, apostou mais um.