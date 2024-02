Vídeo: após desabafo, Ivete diz que não vai desistir do Carnaval

Após comentar sobre uma possível despedida do Carnaval durante o papo com os fãs depois de enfrentar problemas técnicos com seu trio na folia de Salvador, Ivete Sangalo tranquilizou os fãs, nesta terça-feira (13/2), e disse que não vai desistir, porém, confirmou que fará algumas mudanças, sem dar maiores detalhes sobre quais seriam elas.

“Ontem eu falei no Carnaval sobre algumas transformações que a minha vida e a minha cabeça vem passando. Eu recebi muitas mensagens de carinho e de fato eu quero dizer a vocês, a palavra desistir é uma palavra que não existe no meu dicionário. Uma mulher como eu, eu não sei nem como conjuga esse verbo. Não sei conjugar, não sei ensinar e não sei aprender”, brincou Ivete.

“Têm percepções que vem de forma até tardia, mas eu acho que é tempo da gente reconsiderar, recapitular. E o que eu vou fazer é recapitular a rota”, afirmou.

Veveta disse que vê à sua frente “um portal de oportunidades inacreditáveis”. “Eu não to falando só pra mim, eu to falando pra gente, porque sozinha eu não vou para lugar nenhum”, continuou.

A cantora ainda aproveitou para afastar a ideia de que estaria passando por uma maré de azar com os recentes incidentes no carnaval de Salvador.

“Quem cuida de mim, meu amor, não dorme. E tolo é aquele que acha que eu ando só. Eu to com uma galera, e tem uma rapaziada colada comigo que eu dedico minha energia no carnaval”, disse.

Veja o vídeo: