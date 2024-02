Vídeo: Arthur Picoli é visto em clima de romance com ex-Fazenda

A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que o Carnaval passou, mas ainda tem muita fofoca para vir à tona. E esta jornalista, que tem amigos em todos os lugares, recebeu um vídeo com Arthur Picoli e Alicia X em clima de romance, no último sábado (17/2), em um dos camarotes do Anhembi, em São Paulo, durante os desfiles das escolas de samba.

Nas imagens, dá para ver o ex-BBB conversando ao pé do ouvido da cantora, que participou da última edição de A Fazenda, reality rural da Record TV. Em um determinado momento, a irmã de MC Daniel solta uma gargalhada de algo que conversava com o rapaz. Um passarinho verde ainda contou que os dois ainda foram embora juntinhos. Eita!

Para quem não lembra, Alicia ficou solteira recentemente, ao terminar o namoro com Cauê Fantin, após descobrir uma traição, que aconteceu quando ainda estava confinada no programa apresentado por Adriane Galisteu.

“Eu confirmo o término. Depois, eu com certeza vou e quero expor isso para o Brasil, contar o que eu sofri. Mas, agora é um momento que ainda estou tentando assimilar o que o Brasil está achando de mim”, falou a artista na época da sua eliminação.

Já Picoli, estava namorando com Vitória Lenoir. O apresentador anunciou o namoro em maio do ano passado e chegou a reclamar dos fãs que estavam o criticando pelo relacionamento: “Galera, descansem. Tá chato já. Vocês falam a mesma coisa de qualquer mulher que me envolvo. Tem mensagem que parece Ctrl+C Ctrl+V”.

Arthur terminou com Lenoir no fim de 2023 e, desde então, não assumiu nenhuma relação publicamente. Durante sua participação no reality show da TV Globo, o mineiro ficou com Carla Diaz, porém o romance não vingou.