Vídeo: avião perde roda e faz pouso de emergência em aeroporto de SP

Um Airbus A319 fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por volta das 13h desta terça-feira (6/2) após os pilotos do avião detectarem a perda de uma das rodas do trem de pouso.

O voo LA-3923 da Latam Brasil saiu do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e tinha como destino o aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

A tripulação optou pelo desvio para Guarulhos porque as pistas são maiores e mais adequadas para um pouso de emergência. O voo havia decolado às 12h20 do Rio de Janeiro.

Antes do pouso, a aeronave fez uma passagem baixa pela pista 10L de Guarulhos para permitir uma verificação visual do trem de pouso. Apesar das tentativas, a controladora de tráfego aéreo informou que não foi possível confirmar visualmente a presença das rodas do trem principal.

A equipe de apoio no solo foi acionada para verificar a situação enquanto a aeronave se preparava para uma nova aproximação de pouso. Os veículos de emergência do aeroporto foram posicionados nos arredores da pista, como medida preventiva padrão devido à situação de emergência, sob declaração de “Pan Pan” do piloto, que significa a necessidade de atenção e prioridade, mas sem risco iminente à segurança da aeronave ou das pessoas a bordo.

Imagens, do canal “Golf Oscar Romeo” no YouTube, permitem assistir o momento em que a aeronave fez o pouso de emergência sobre a pista. No pouso, nota-se claramente a falta da roda interna do trem de pouso principal esquerdo.

Apesar do problema com o trem de pouso, a aterrissagem foi completada em segurança e os pilotos taxiaram o avião normalmente até o pátio após o pouso de emergência, com acompanhamento dos veículos de apoio, também como medida padrão para situações como esta.

Em nota, a Latam afirmou que o voo foi desviado para Guarulhos para manutenção corretiva da aeronave e que os passageiros estão recebendo toda a assistência necessária pela troca de aeroportos.

“A LATAM Brasil informa que o pouso do voo LA3923 (Rio de Janeiro/Santos Dumont-São Paulo/Congonhas) desta terça-feira (6/2) foi desviado para o aeroporto de Guarulhos para manutenção corretiva da aeronave. A companhia está oferecendo toda assistência necessária aos passageiros.

A LATAM adota todas as medidas operacionais e técnicas de segurança para garantir uma viagem segura para todos”.

O aeroporto de Guarulhos também foi procurado pelo Metrópoles sobre o pouso de emergência, mas não se manifestou. O espaço segue aberto.