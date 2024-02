VÍDEO: Bocalom ajuda a construir primeiros abrigos no Parque de Exposições; veja

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, foi visto na tarde deste sábado (24) ajudando na construção de abrigos emergenciais para os desalojados pela enchente no Parque de Exposição Wildy Viana, localizado no 2º Distrito de Rio Branco (AC). Um vídeo capturado pelo ContilNet mostra o prefeito, acompanhado por uma equipe de trabalhadores, ajudando na montagem dos primeiros abrigos para as famílias afetadas pela inundação.

O gestor esteve no Parque de Exposição, que tradicionalmente abriga eventos culturais e agrícolas, mas que anualmente é também utilizado para servir como um local de acolhimento temporário para aqueles que foram obrigados a deixar suas residências devido à enchente. Com a ajuda do prefeito e de voluntários, os primeiros abrigos estão sendo montados para oferecer conforto e segurança às famílias desabrigadas.