VÍDEO: crianças aproveitam enchente e tomam banho no Rio Acre; veja fotos

Enquanto as águas do Rio Acre avançam pelas ruas, transformando a paisagem urbana em cenário de desastre natural, um vídeo viralizou na tarde deste sábado (24) nas redes sociais, mostrando um grupo de crianças tirando proveito da enchente para tomar banho no manancial.

A foto captura a inocência e a resiliência das crianças em meio às adversidades. Enquanto os adultos enfrentam o desafio de proteger suas casas e pertences das inundações, as crianças, com sua capacidade natural de encontrar alegria nas situações mais inesperada.