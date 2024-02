VÍDEO: detento engole lâmina de barbear, e médico mostra como objeto foi retirado

Um detento do Presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, foi encaminhado ao Hospital do Juruá após engolir uma lâmina de barbear. O caso aconteceu na última terça-feira (6).

Segundo informações, essa seria a segunda vez que o preso fez isso. De acordo com a direção do presídio, o detento já foi internado anteriormente no hospital em Rio Branco, e aproveitou a oportunidade para fugir, sendo capturado logo em seguida.

Dessa vez, outros detentos relataram que o preso reclamou de estar sangrando, sendo necessário ser encaminhado ao Hospital do Juruá para passar por um procedimento de retirada do objeto.

O médico cirurgião Marlon Holanda, que integra a equipe do Hospital do Juruá, divulgou em suas redes sociais um vídeo mostrando o procedimento de retirada da lâmina de barbear do paciente.

Após a retirada, ele retornou a sua cela e já está em bom estado de saúde. Os detentos têm acesso a itens de higiene pessoal dentro de suas cela, como por exemplo, lâminas de barbear.

Veja o vídeo do procedimento: