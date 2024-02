VÍDEO: Fantástico entra nas celas de presídio de onde detentos do Acre fugiram no RN

O Fantástico exibiu com exclusividade, neste domingo (18), uma reportagem que mostra as celas do presídio de segurança máxima de Mossoró onde estavam presos os acreanos Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, foragidos do sistema carcerário deste a quarta-feira de cinzas.

A fuga aconteceu às 3h de quarta-feira (14), mas os agentes penitenciários só deram falta dos detentos quase duas horas depois. Essa foi a primeira fuga registrada em um presídio federal. Mais de 500 homens estão à procura dos foragidos.

Da Globo, os repórteres Paulo Renato Soares e Mohamed Saigg foram autorizados a entrar na unidade.

Já são cinco dias de caçada aos criminosos. O Fantástico também acompanhou as buscas noturnas da Polícia Federal e os sobrevoos da Polícia Rodoviária Federal durante o dia.

A penitenciária de segurança máxima, em Mossoró, ocupa uma área de 12 mil metros quadrados. A capacidade é pra 208 detentos, hoje tem pouco mais de 80, entre eles o traficante Fernandinho Beira Mar.

São quatro pavilhões de celas individuais, mais a área onde estão as 12 celas do isolamento – onde ficam os presos que cumprem pena no Regime Disciplinar Diferenciado, o RDD, o mais rígido dentro dos presídios federais.

Era no RDD que os dois detentos que fugiram estavam, em celas separadas uma ao lado da outra.

Cada cela tem 8 metros quadrados, com mesa e cama de concreto, banheiro e, como passam o dia todo trancados, um espaço bem pequeno para o banho de sol ali mesmo, o solário.

VEJA AS CELAS ONDE ESTAVAM OS ACREANOS E COMO CONSEGUIRAM FUGIR: