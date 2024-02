Vídeo: jovem completa uma semana com olhos roxos sem saber motivo

O jovem que viralizou nas redes sociais após acordar de olhos roxos, inchados e com hematomas segue sem saber o que causou as lesões. Nesta terça-feira (13/2), Gustavo Henrique de Moura Oliveira, de 20 anos, completa uma semana com a região alterada.

Em um novo vídeo publicado nas redes sociais, ele informou que as manchas estão diminuindo, porém, seguem “coçando e ardendo”.

Veja as imagens:

Atendimento médico para os olhos roxos

De acordo com Gustavo, ele ainda não conseguiu marcar uma consulta médica, em razão doCcarnaval. Ele quer se consultar com um profissional dermatologista para entender o que pode ter ocasionado as lesões.

“Pelo feriado não deu certo nada, vou ter que aguardar. Enquanto isso, estou usando somente antialérgico e passando protetor”, explicou.

“Já está sarando, está um pouco dolorido agora o olho, mas fora isso está ok. As manchas estão diminuindo”, completou ele.

Entenda o caso

Na última semana, Gustavo intrigou a a internet ao compartilhar um vídeo mostrando um inchaço em seu olho após acordar. Nas imagens, Gustavo Henrique aparece com a região dos olhos marcada por uma coloração verde, que rapidamente se transforma em um tom de roxo.

“Gente, eu fui dormir assim e acordei desse jeito. Não sei o que aconteceu, não sei o que pode ter acontecido. Eu simplesmente só dormi, acordei e me deparei assim. Ardendo muito, muito ruim, muito inchado, lacrimejando bastante”, iniciou o jovem. No dia seguinte, seu olho já estava completamente roxo.

Até o momento, o vídeo soma mais de 15 milhões de visualizações.

Ainda segundo Gustavo, ele tem um histórico de alergias fortes e é bastante sensível a mudanças de tempo, ambientes empoeirados, perfumes e até alimentos, mas que esse tipo de reação nunca havia acontecido com ele.

Internautas chegaram a comentar que as lesões poderiam ter sido causadas por mordida de barata. Apesar de ser verdade que baratas mordem e que o ferimento pode fazer estragos, podendo levar até à morte, duas médicas descartaram, em entrevista ao site G1, que esse seja esse o caso do tiktoker.

De acordo com a dermatologista Paula Azevedo, uma mordida do inseto causaria uma lesão diferente.

“Não é possível que a barata tenha picado ele de forma tão simétrica”, disse. “Não seria possível ser mordida de barata, porque essas lesões têm características diferentes”, reforçou a imunóloga Millena Andrade.

Ainda segundo as especialistas, o caso de Gustavo parece se assemelhar mais a uma dermatite de contato, uma inflamação causada pelo contato direto com alguma substância.