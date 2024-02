Vídeo mostra o momento em que caminhão invade a contramão e mata mãe e filho em parada de ônibus

O ContilNet teve acesso ao vídeo do momento em que o caminhão, pilotado pelo motorista Florisvaldo Ribeiro dos Santos, invade a contramão e atropela mãe e filhos em uma parada de ônibus, na rodovia AC-40, em Rio Branco, neste sábado (3).

A violência do atropelamento foi tão grave que a criança de 8 anos, identificada como Isaac Gomes Cavalcante, morreu instantaneamente. Já sua mãe, identificada como Natasha Caroline de Souza Gomes, de 25 anos, ficou em estado de saúde gravíssimo, foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

A Polícia Militar foi informada sobre o acidente, e rapidamente uma equipe de militares do Batalhão de Trânsito (BPTRAN), chegou ao local e conseguiram prender em flagrante o motorista do caminhão, que após realizar o teste do bafômetro, deu positivo para álcool no sangue. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde será ouvido pelo Delegado Plantonista e posteriormente encaminhado para audiência de custódia.

Veja o momento: