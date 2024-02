Vídeo: Rafa Justus mostra resultado de cirurgia e encanta seguidores

Rafa Justus, de 14 anos, surpreendeu os seguidores ao revelar que passou por uma cirurgia plástica no dia 12 de fevereiro. A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus passou por uma rinoplastia e mostrou o resultado parcial do procedimento em um vídeo publicado em seu perfil do TikTok nesse domingo (18/2).

“Rinoplastinada”, escreveu Rafa na legenda da gravação, onde aparece cantando a música Valerie, de Amy Winehouse. Nos comentários do post, que conta com mais de 2 milhões de curtidas, seguidores da filha de Justus e Ticiane encheram a adolescente de elogios.

“Ficou parecendo com a mãe dela”, escreveu um internauta. “Ficou belíssima”, disse outro. “Ela vai ser uma mulher linda”, afirmou uma terceira pessoa.

Veja o vídeo aqui: