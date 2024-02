Vídeo: Susana Vieira “alfineta” demitidos da Globo: “Eu estou lá”

Não é de hoje que a Globo vem demitindo atores de renome. A lista extensa vai de Bruno Mazzeo ao figurão Antônio Fagundes. Uma das atrizes veteranas mais respeitadas do país, Susana Vieira, de 81 anos, nada na contramão e permanece com toda a “pompa e circunstância” no quadro de funcionários da emissora.

Em entrevista a Dandara Mariana, direto da Sapucaí, onde assistia ao Desfile das Campeãs, Susana falou sobre o seu atual status na empresa da família Marinho e “alfinetou” os colegas já desligados do canal. “Tô na Globo! Renovei o contato com a Globo. Tenho que falar, porque está todo mundo assim…”, afirmou, fazendo gesto com o polegar para baixo, em sinal de desaprovação.

Veja o vídeo!