Viradouro é a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2024

A escola de samba Unidos de Viradouro é a nova campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Com o samba-enredo Arroboboi, Dangbé!, a agremiação conquistou 270 pontos na avaliação dos jurados, anunciada nesta quarta-feira (14/2), e levou o prêmio deste ano.

O samba-enredo da escola de samba se baseou nas crenças voduns dos povos africanos que viviam na Costa da Mina. O principal destaque da agremiação foi uma enorme serpente, que surgia entre o balé e deslizava pelo chão da Sapucaí.

comissão de frente da Viradouro um espetáculo em iluminação e combinação de cores E PQP OLHA ESSA SERPENTE!!!! ARROBOBOI OXUMARÉ!!! 🫠🫠🫠 #Globeleza pic.twitter.com/ktOMi1UNIz — demoNIKE (@rhaic) February 13, 2024

Os quesitos foram julgados na seguinte ordem: alegorias e adereços; bateria; evolução; mestre-sala e porta-bandeira; comissão de frente; enredo; harmonia; samba-enredo; e fantasias.

A Imperatriz Leopoldinense ficou com a segunda posição, seguida pela Grande Rio. As escolas marcaram 269,3 e 269,2 pontos, respectivamente. A Porto da Pedra foi a escola rebaixada para a Série Ouro, com 264,9 pontos.