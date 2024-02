Wanderley Andrade pode fazer show no Carnaval da Gameleira, diz Gladson

Durante abertura oficial do Carnaval 2024 nesta sexta-feira (9), o governador Gladson Cameli (Progressistas), anunciou a possibilidade do cantor paraense Wanderley Andrade ser uma das atrações nacionais do Carnaval da Família, que acontece no Calçadão da Gameleira, em Rio Branco (AC).

“Está tendo um ‘zum zum zum’ que vai ter. Tudo é possível. Não está confirmado porque não temos certeza ainda, mas acredito que sim”, disse o governador.

O dono do hit “Traficante do Amor” se apresenta neste sábado (10) no Carnaval da Praça da Revolução, promovido pela Prefeitura de Rio Branco.