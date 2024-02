Wild Rift ganha itens para celebrar Carnaval no Brasil; veja recompensas

League of Legends: Wild Rift (Lol Mobile) terá itens exclusivos para o Brasil dentro do jogo pela primeira vez com o evento “CarnaWild”, temático para o Carnaval — uma das festas mais populares do país. O game, que é de graça e está disponível nos celulares Android e iPhone (iOS), começa com as festividades a partir do dia 9 e vai até o dia 23 de fevereiro, com os campeões Jinx, Yasuo, Nunu, Vex e Ezreal participando da folia com acessórios tematizados. O resgate dos benefícios é feito por meio de um site específico e é preciso convidar amigos para que eles também participem da programação.

O CarnaWild oferece acessórios, decorações, serpentinas e poses com os campeões participantes, além de imagens exclusivas de perfil, tudo preparado com o tema de Carnaval para os fãs brasileiros. A Riot Games, produtora de Wild Rift, quer que todo tipo de jogador possa aproveitar a novidade, sem depender, necessariamente, de habilidades prévias ou quantidade de horas jogadas.

O CarnWild também terá concurso de memes, tutoriais de cosplay e fanarts publicadas pelos sites e redes sociais de League of Legends: Wild Rift, além de um torneio com um time de influenciadores contra a comunidade de jogadores. A ideia é que o evento seja para quem curte ir para o Carnaval “pular no bloquinho” e joga de vez em quando. Ou também para quem quer ficar em casa jogando por mais tempo.

Como resgatar prêmios do CarnaWild

Para resgatar os itens temáticos e novidades do CarnaWild em League of Legends: Wild Rift é preciso entrar no site especial, entrar com sua conta e clicar para convidar os usuários que desejar, como explicado de forma mais detalhada a seguir.

Primeiro, acesse o site oficial (https://carnaval24.wildrift.leagueoflegends.com/) e entre com sua credencial Riot ID utilizada em League of Legends: Wild Rift – a mesma válida para todos os outros jogos da Riot.

Em seguida, clique no botão rosa “Convidar Amigos”, para poder chamar quem quiser. O site registra os dois contatos que você convidou logo abaixo, e você tem a confirmação de que os convites foram enviados para os Riot ID escolhidos. Apenas por compartilhar, você já recebe a essência azul que pode ser usada no jogo, mas é necessário jogar ao menos uma partida para receber as recompensas;