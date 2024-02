Zé Marco descarta amistosos e prioriza ajustes na Adesg

A Adesg estreia no Campeonato Estadual no próximo dia 17 contra o Andirá, no Florestão, e por isso o técnico Zé Marco não quer mais disputar jogos amistosos.

“Nosso grupo é competitivo e agora vamos priorizar os trabalhos táticos e os coletivos. Não quero correr o risco de perder nenhum atleta, por lesão, nesta reta final de preparação”, comentou Zé Marco.

Trabalho tático

Zé Marco comanda um treino tático na manhã desta quinta, 8, no estádio Nabor Júnior, em Senador Guiomard, e pretende realizar ajustes na equipe.

“Precisamos seguir melhorando nos aspectos do jogo. Termos consistência na marcação e na transição para podermos criar muitas possibilidades de gols”, explicou o treinador.

Bebê será avaliado

O zagueiro Bebê, com uma lesão no tornozelo, será avaliado no início da próxima para saber se pode voltar aos treinamentos. O atleta está fora da estreia do Leão no Estadual.