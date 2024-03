1º Fórum Integrado de Arte e Patrimônio Cultural acontece no Teatro do Sesc na quinta

Dezenas de fazedores de cultura e membros da comunidade artística participarão de um evento no Teatro de Arena do Sesc – Centro, onde ocorrerá o 1º Fórum Integrado de Arte e Patrimônio Cultural. Com o credenciamento a partir das 18h e início da plenária às 19h, o evento tem objetivo de ampliar a discussão e proposição de políticas para a preservação e promoção do patrimônio cultural da capital.

Dentre as pautas que serão debatidas ao longo do fórum, destacam-se:

Informes: Atualizações sobre as atividades e iniciativas em andamento relacionadas à cultura local.

Aplicação do Fundo Municipal de Cultura: Discussão sobre a destinação dos recursos e os projetos beneficiados pelo fundo.

Apresentação da Gestão sobre o calendário de oitivas da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc): Um momento crucial para entender os próximos passos na implementação dessa política fundamental para o setor cultural.

Revisão do Regimento Interno: Incluindo a marcação de uma reunião extraordinária conforme pactuado no fórum anterior, uma medida importante para garantir a eficácia e a transparência das atividades do fórum.