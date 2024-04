5 carros usados que são excelentes opções por até R$ 60 mil

O Ford Fiesta saiu de linha no Brasil em 2019, logo após a marca fechar a fábrica de São Bernardo do Campo (SP). Entretanto, no mercado de usados, o modelo ainda pode ser uma boa opção para quem busca um carro honesto. Equipado com motor 1.6, o hatch do ano/modelo 2019 na versão SE Plus entrega 128 cv de potência e 16 kgfm de torque com etanol no tanque. O câmbio é automático de seis marchas (e não, não é o problemático Powershift).