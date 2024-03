5 fones Bluetooth para ficar de olho na Semana do Consumidor 2024

O fone não mudou muito em relação ao modelo anterior, o FreeBuds Pro 2. As duas versões possuem as mesmas funcionalidades, com pequenos aprimoramentos sendo executados na mais atual, como na qualidade do som e na vida útil da bateria. O Pro 3 pode durar até 6,5 horas de uso com o cancelamento de ruído desativado — este tempo cai duas horas com o recurso ligado. O preço do acessório começa em R$ 999 no Mercado Livre e R$ 1.059 na Amazon.

JBL Tour Pro 2 – a partir de R$ 1.288