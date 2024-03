7 jogos grátis para resgatar e jogar no PC, consoles e mobile

À procura de novas aventuras para animar o fim de semana sem gastar um centavo? Nossa seleção semanal traz uma variedade de títulos gratuitos que prometem horas de entretenimento, desafios e muita ação. Desde explorações em mundos distópicos e cyberpunk até corridas eletrizantes em paisagens paradisíacas, há opções para todos os gostos.

Prepare-se para defender reinos, desvendar tramas sinistras, e até mesmo gerenciar parques temáticos com um toque de física impossível. Junte-se a nós nesta jornada por histórias imersivas, batalhas táticas e corridas contra o tempo. Confira a seguir!

Deus Ex: Mankind Divided (PC)

Deus Ex: Mankind Divided mergulha os players em um futuro cyberpunk, no qual a sociedade está dividida entre humanos normais e aqueles com órgãos artificiais avançados, conhecidos como “augmentations”. Ambientado em 2029, dois anos após os eventos de seu predecessor, o jogo explora as tensões resultantes de um incidente violento que levou à segregação do povo com alterações nos corpos.

Neste cenário, Adam Jensen, o protagonista, equipado com novas e avançadas melhorias, atua como agente duplo para expor as maquinações da sombria Illuminati. O título é uma mistura de ação, RPG e elementos de stealth, permitindo abordagens variadas às situações, desde combate direto até infiltração furtiva.

The Crew Motorfest (Xbox One e Xbox Series X/S)

The Crew Motorfest se ambienta na ilha de Oahu, no Havaí, oferecendo uma versão condensada deste cenário para exploração em um contexto de festival automobilístico. Este título segue a tradição de seus predecessores ao combinar corridas com uma experiência de mundo aberto, mas introduz novidades em termos de eventos e desafios temáticos.

A diversidade de veículos, incluindo carros, aviões e barcos, juntamente com a personalização detalhada, permite uma abordagem única para cada participante.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Xbox One e Xbox Series X/S)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege destaca-se no gênero de tiro tático com uma ênfase na destruição ambiental e na cooperação estratégica. Ambientado em diversos locais ao redor do mundo, ele desafia os usuários a assumirem papéis de atacantes ou defensores em cenários que vão desde resgate de reféns à desativação de bombas.

Com um vasto arsenal de operadores, cada um com suas habilidades únicas, gadgets e nacionalidades, a experiência é profundamente imersiva e requer um planejamento meticuloso e muito trabalho em equipe.

Park Beyond (Xbox One e Xbox Series X/S)

Park Beyond é um simulador de construção e gestão que permite aos usuários criar e administrar parques temáticos dos sonhos. Este título se destaca por introduzir o conceito de desafiar as leis da física e da gravidade, permitindo a construção de atrações espetaculares que vão além da imaginação.

Além de gerenciar os brinquedos, os usuários devem cuidar de instalações como lojas e restaurantes, personalizando-as extensivamente para atrair e satisfazer os visitantes. A mecânica do game não apenas adiciona um elemento único ao design do parque, mas também gera um recurso chamado Amazement, essencial para desbloquear novas possibilidades criativas.

Dead by Daylight (Xbox One e Xbox Series X/S)

Dead by Daylight é uma experiência multijogador de terror de sobrevivência assimétrico que coloca um único assassino contra quatro sobreviventes em um ambiente tenso e cheio de suspense. Nele, os sobreviventes são desafiados a escapar do cenário consertando geradores para abrir os portões de saída, enquanto o assassino procura capturá-los e sacrificá-los a uma entidade maligna.

Com uma variedade de assassinos e sobreviventes, cada um com habilidades únicas, ele oferece uma experiência renovada a cada partida.

Lost Light (PC)

Lost Light é um título de sobrevivência e ação multijogador que mergulha os usuários no papel da força-tarefa “Firefly”, encarregada de desvendar tramas sinistras em uma zona de exclusão. Oferecendo a opção entre saquear suprimentos ou enfrentar adversários diretamente, ele se passa em um mundo brutal onde o perigo espreita em cada esquina.

Com um foco em realismo e sobrevivência, os cenários variam de fábricas a florestas, todos marcados pela devastação do apocalipse. A atenção aos detalhes é crucial, assim como o conhecimento profundo sobre armamentos e equipamentos.

Guardian Tales (Android e iOS)

Guardian Tales é uma aventura que mistura elementos de RPG de ação com puzzles intrigantes e uma narrativa cativante. Ambientado em um mundo repleto de desafios e humor, ele convida a explorar masmorras, resolver quebra-cabeças e batalhar contra inimigos em uma jornada para salvar o reino de Kanterbury.

Com uma perspectiva top-down, oferece controles intuitivos que permitem navegar por cenários ricamente detalhados e interagir com um elenco diversificado de personagens.