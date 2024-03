7 jogos grátis para resgatar e jogar no PC, consoles e mobile

Para os fãs de games que estão à procura de novas aventuras sem custo algum, a seleção desta semana promete diversão garantida e zero gastos. De batalhas espaciais intensas a desafios estratégicos em mundos infestados por zumbis, há opções para todos os gostos e estilos, prontas para transformar qualquer fim de semana em uma maratona de jogatina.

Seja construindo a casa dos sonhos ou enfrentando hordas de inimigos em combates eletrizantes, essas sugestões são a pedida certa para quem deseja explorar novos territórios, testar habilidades em lutas épicas ou simplesmente relaxar e deixar a criatividade fluir. Prepare-se para embarcar em jornadas memoráveis sem precisar abrir a carteira!

Astro Duel 2 (PC)

Astro Duel 2 é um jogo de combate sci-fi que mescla ação de combates espaciais com visão de cima e confrontos de plataforma intensos. Oferece modos versus e cooperativo, permitindo batalhas simultâneas no espaço e em terra.

Os cenários são totalmente destrutíveis, adicionando uma camada estratégica às lutas, onde se pode optar por um combate direto ou ataques devastadores de órbita. A dinâmica do jogo incentiva a adaptação rápida entre combates aéreos e terrestres, proporcionando uma experiência desafiadora e variada.

Mortal Kombat 1 (PC e Xbox Series X/S)

Mortal Kombat 1 é a mais recente adição à série de jogos de luta, seguindo os eventos de Mortal Kombat 11 e introduzindo uma nova linha do tempo criada por Liu Kang. Ele apresenta um elenco diversificado de personagens, que inclui figuras clássicas e novas entradas, cada uma com habilidades únicas e estilos de luta distintos.

Uma característica inovadora é o sistema Kameo Fighters, que permite aos combatentes convocar personagens de apoio para assistência tática durante as batalhas. MK1 oferece uma variedade de modos, incluindo uma campanha de história imersiva e opções multijogador, atendendo a uma ampla gama de preferências de jogatina.

O título está disponível para jogar de graça até o dia 10 de março para assinantes do Xbox Game Pass Core ou Ultimate, e também através da Steam.

Moving Out 2 (Xbox One e Xbox Series X/S)

Moving Out 2 é um simulador que combina elementos de estratégia, quebra-cabeças e party game, proporcionando uma experiência única e divertida. Nele, temos a tarefa de mover itens de um local para outro enquanto passamos por vários obstáculos.

A jogabilidade lembra a do seu antecessor, mas introduz novos desafios, como portas unidirecionais, teleportes e passagens limitadas pelo tempo. Com suporte para modo solo e cooperativo, tanto online quanto local, e uma série de recursos de acessibilidade, ele se destaca por sua capacidade de desafiar e de arrancar várias risadas.

O título está disponível para jogar de graça até o dia 10 de março para assinantes do Xbox Game Pass Core ou Ultimate.

From Space (Xbox One e Xbox Series X/S)

From Space mergulha os players em uma batalha contra hordas de alienígenas cor-de-rosa que invadem nosso planeta. Com uma missão clara de libertar a Terra, a ação se desenrola em modos intensos, no qual a resistência e a estratégia se tornam fundamentais. Armar-se com um arsenal diversificado, desbloqueável através de tokens, permite uma personalização profunda para enfrentar missões desafiadoras.

O título está disponível para jogar de graça até o dia 10 de março para assinantes do Xbox Game Pass Core ou Ultimate.

Ed-0: Zombie Uprising (Xbox One e Xbox Series X/S)

Ed-0: Zombie Uprising mergulha os aventureiros em um Japão da era Edo infestado por zumbis, em que cada partida é uma experiência única graças à geração aleatória de cenários. Encarnando personagens tradicionais japoneses como Samurai, Lutador de Sumô ou Ninja, os desafiantes enfrentam hordas de mortos-vivos em uma mistura de ação e elementos rogue-like.

A sobrevivência exige não apenas habilidade em combate, mas também tomadas de decisão estratégicas, à medida que se coletam itens e habilidades para fortalecer o personagem.

O título está disponível para jogar de graça até o dia 10 de março para assinantes do Xbox Game Pass Core ou Ultimate.

Vivaland: Dream House (PC)

Vivaland: Dream House é um modo de construção dentro do universo de Vivaland, em que se pode criar a casa dos sonhos do zero. A experiência pode ser solo ou compartilhada com amigos em modo cooperativo. Ele oferece liberdade arquitetônica e de design, permitindo construir e decorar uma residência desde a fundação.

Ragnarok Origins (Android e iOS)

Ragnarok Origins traz uma nova perspectiva para o clássico MMORPG Ragnarok Online, permitindo uma imersão profunda no mundo de Midgard. Nesta versão, é possível explorar vastas paisagens, enfrentar inimigos diversos e cumprir missões para manter a paz e a ordem. Com seis classes de personagens disponíveis, desde Espadachins a Mercadores, a liberdade de exploração é total.