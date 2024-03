Acidente entre motocicleta e bicicleta deixa criança ferida em Sena Madureira

Na tarde desta quarta-feira (06), um incidente entre uma moto e uma bicicleta deixou um jovem ferido em Sena Madureira, interior do Acre (AC). A colisão ocorreu na avenida Guanabara, no cruzamento com a rua Quintino Bocaíuva, nas proximidades das conhecidas castanholas da região.

Testemunhas oculares do acidente prontamente acionaram os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegaram rapidamente ao local para prestar assistência ao menino ferido. Ele foi encaminhado às pressas para o pronto socorro do Hospital João Câncio Fernandes, principal unidade de saúde do município.

A bicicleta envolvida no acidente sofreu danos consideráveis, ficando parcialmente destruída. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do condutor da motocicleta.