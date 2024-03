Acidente envolvendo carro e bicicleta deixa homem com fratura na perna

Na tarde desta quinta-feira, dia 21, um acidente na estrada Xiburema chocou moradores locais e deixou um ciclista gravemente ferido após uma colisão com um veículo. Segundo relatos, o ciclista, cuja identidade não foi divulgada até o momento, sofreu uma fratura em uma das pernas e ferimentos na cabeça.

O incidente ocorreu por volta das 15h13, quando o ciclista, por motivos ainda desconhecidos, colidiu com o veículo, resultando em ferimentos graves. Imagens do local mostram o homem caído ao chão, sangrando, enquanto aguardava socorro médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao ciclista no local do acidente. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi rapidamente encaminhado para Rio Branco, onde recebe tratamento médico especializado.

Enquanto isso, o motorista do veículo envolvido permaneceu no local, aguardando a chegada das autoridades policiais para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. Até o momento, as circunstâncias exatas do acidente não foram esclarecidas, mas as investigações estão em andamento para determinar as causas do trágico incidente.