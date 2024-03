Acre é o quinto estado do Brasil que mais consome peixe por ano; saiba qual

O estado do Acre consumiu 9,55 kg por pessoa, segundo pesquisa do Brasil em Mapas, a partir da Pesquisa de Orçamento Familiar do IBGE. Em publicação no Instagram, nesta terça-feira (26), além de revelar a espécie mais consumida no estado, o Hypostomus plecostomus, conhecido como Bodó.

O consumo per capita de pescados no país atingiu 10,5 kg anualmente, sendo que a média mundial é de 20,5kg. O Amazonas é o maior consumidor de peixes – 14,0 kg por pessoa/ano -, seguido do Amapá.

O termo pescado é usado de forma genérica, inclui pescados de água salgada e de água doce (inseridos os de viveiros), além de crustáceos, mexilhões e ostras. Houve um aumento significativo em comparação a anos anteriores. Em 2020 era 10,1kg, 2014 o maior consumo (11,9kg), 2012 (10,7kg), 2002 (6,7kg), menor 7,6% (1996), segundo uma outra publicação.

No entanto, o consumo per capita no Brasil ainda está abaixo da média mundial, 20,5 kg. Isso indica que ainda há espaço para o crescimento do mercado no país. Este aumento é resultado de uma maior conscientização sobre os benefícios dos peixes para a saúde, além da diversificação da oferta de produtos no mercado.