Acre tem o mesmo número de mulheres nas prefeituras, na Aleac e no Congresso Nacional; conheça

O dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é uma data de reconhecimento, mas também de luta. Nas redes sociais, as páginas pessoais, comerciais e institucionais fazem menção à força das mulheres e as dificuldades encontradas apenas por ser mulher. No Acre, essa situação é muito bem representada na política.

De 22 cidades no estado, apenas três tem mulheres como chefe do executivo municipal: Fernanda Hassem, em Brasiléia, Maria Lucineia, em Tarauacá, e Rosana Gomes, em Senador Guiomard. Apesar das mulheres terem sido maioria no eleitorado do Acre em 2020, a última eleição municipal, apenas três mulheres foram eleitas para o cargo de prefeita.

Fernanda Hassem foi reeleita em Brasiléia com 7.651 votos, o que corresponde a 59,46% dos votos válidos. Senador Guiomard elegeu Rosana Gomes com 4.428 votos, equivalente a 32,52% do total. Já Maria Lucinéia foi eleita prefeita com 5.461 votos, registrando 29% das urnas no município de Tarauacá.

Fernanda, Rosana e Maria Lucinéia são as únicas representantes femininas nas prefeituras do Acre e tem isso em comum com as deputadas estaduais Michelle Melo, Antonia Sales e Maria Antonia. Na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o cenário não é muito diferente: o Acre tem apenas três mulheres deputadas estaduais.

Na bancada federal, o número três também está presente: as deputadas federais Socorro Neri, Meire Serafim e Antônia Lucia são as representantes femininas do Acre no Congresso Nacional, dentre 8 deputados e 3 senadores.

Conheça as prefeitas do Acre

Fernanda Hassem – Brasiléia

Fernanda Hassem é assistente social e foi reeleita para a Prefeitura de Brasiléia, no Alto Acre. A prefeita está no terceiro mandato, sendo o segundo na Prefeitura e uma como vereadora.

Em 2024, Fernanda foi um dos nomes que atuou diaria e diretamente com a população que sofreu com as enchentes do Rio Acre. O município de Brasiléia, que é comandado por Fernanda, teve 85% das áreas atingidas pelas águas do Rio Acre e passou pela maior enchente da história dos 100 anos da cidade.

Na última segunda-feira (4), Fernanda recebeu os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e do Meio Ambiente, Marina Silva, que visitaram as áreas afetadas pela enchente. No município, as águas do Rio Acre já baixaram e revelaram um cenário devastador.

Rosana Gomes – Senador Guiomard

Na Terra do Amendoim, a prefeita é Rosana Gomes, que foi eleita para o cargo ao receber 32,52% dos votos válidos, um total de 4.428 votos. A 24 quilômetros da capital do Acre, fica o município de Senador Guiomard, em que Rosana, que é terceira membro da família Gomes a sentar na cadeira de prefeita, comanda.

Na sua gestão, Rosana já entregou reformas de quadras, a nova sede da Secretaria de Esporte, além da realização de eventos culturais no município. Além disso, reformou o estádio Nabor Júnior e estimulou campeonatos masculinos e femininos de diversas modalidades esportivas.

Maria Lucinéia – Tarauacá

O município, que tem 107 anos de existência, elegeu duas mulheres como prefeitas, e uma delas é a atual gestora, Maria Lucinéia, que é historiadora e servidora pública do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

Na Terra do Abacaxi, Neia, como é conhecida, também teve forte atuação durante o período de enchente em Tarauacá, com distribuição de cestas básicas e assistência direta a população atingida pela enchente causada pelo avanço do nível do rio.

Conheça as deputadas

Michelle Melo – deputada estadual

Michelle foi eleita deputada estadual pelo PDT nas eleições passadas com 5.990 votos. Ela estreou na política quando foi eleita vereadora de Rio Branco em 2020. É uma das três mulheres na Aleac.

Antônia Sales – deputada estadual

Antonia Sales é nascida na cidade de Pucallpa, no Peru. Foi reeleita em 2022 com 5.720 votos.

Maria Antonia – deputada estadual

Maria Antonia é natural de Brasiléia, casada, mãe, funcionária pública e formada em História. Foi reeleita com 10.485 votos.

Socorro Neri – deputada federal

Socorro Neri foi a deputada federal mais votada no Acre. Ela teve 25.842 votos. A deputada também já foi prefeita de Rio Branco. Socorro Neri é doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais.

Meire Serafim – deputada federal

Meire Serafim foi eleita deputada federal com 21.285 votos e já foi deputada estadual no Acre.

Antônia Lúcia – deputada federal

Antônia Lúcia foi eleita deputada federal com 16.280 votos. A deputada é formada em Economia, Centro Integrado de Ensino Superior do Amazonas (CIESA).

Mulheres eleitoras

Um levantamento realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), com dados de 2022, aponta que o eleitorado feminino no Acre representa expressivos 52%, totalizando 303.832 eleitoras, enquanto os homens correspondem a 48%, somando 284.599 eleitores, desconsiderando a identificação sexual e nomes sociais.