Acre tem quase 1,2 mil casos de dengue nos dois primeiros meses de 2024, diz Sesacre

Dados do Boletim Epidemiológico Semanal das Arboviroses, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), nesta terça-feira (5), revelam que o estado do Acre teve 1.174 novos casos de dengue entre os dias 1º de janeiro a 29 de fevereiro de 2024.

O estado registrou ainda, 6.510 casos prováveis da doença, o que corresponde a uma incidência de 784,3 para cada 100.000 habitantes.

Mayaro e Oropouche

Outro número preocupante é relacionado aos casos de febre Mayaro, que nas nove primeiras semanas de 2024 teve sete casos confirmados, e de febre Oropouche, com novos 217 casos positivos em todo o estado.

A febre do Mayaro e a febre Oropouche são causadas por um vírus com o mesmo nome que as doenças. Os sintomas das duas febres são parecidos com arboviroses, como a dengue e a chikungunya. Não há registro de transmissão de uma pessoa para outra diretamente nos dois tipos de enfermidades.

Chikungunya e Zika Vírus

Onze municípios acreanos registraram notificação de Chikungunya, com 42 casos confirmados nos dois primeiros meses do ano. Foram ainda, notificados 86 casos prováveis.

Com relação ao Zika Vírus, o total de casos confirmados foi de sete, além de 40 notificações de possíveis casos.

Emergência em Saúde Pública

Cinco municípios acreanos decretaram Situação de Emergência em Saúde Pública em razão do aumento do volume das chuvas e da elevação do nível dos rios, igarapés e córregos, que causaram enchentes em diversas cidades.

Além de Rio Branco, os municípios de Feijó, Porto Walter, Plácido de Castro e Porto Acre também decretaram Situação de Emergência em Saúde Pública nesta terça-feira (5).

Vacinação

A campanha de vacinação contra a dengue iniciou no dia 16 de fevereiro em Rio Branco e outros 10 municípios. Para todo o estado foram enviadas pelo Ministério da Saúde 17.810 doses da vacina contra a doença.

Estão sendo vacinadas crianças na faixa etária dos 10 aos 14 anos. Em Rio Branco, as doses estão sendo aplicadas na Urap Eduardo Assmar, na Policlínia Barral y Barral e no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE).