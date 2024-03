Acre tem uma das maiores taxas do Brasil de meninas abaixo dos 18 anos se casando

Dados do Estudo Estatísticas de Gênero: Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil, preparado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam que o número de casamentos precoces no estado do Acre está acima da média brasileira.

De acordo com a legislação brasileira, o casamento civil só é permitido para pessoas acima dos 18 anos de idade, no entanto, pessoas de 16 e 17 anos emancipadas, ou com autorização dos pais, ou representantes legais, podem casar.

O estado do Acre teve uma taxa de 3,3% casamentos de meninas com 17 anos ou menos em 2012, enquanto a média brasileira é de 1,8%, revela o estudo.

Rondônia apresentou a pior situação do país relacionada ao número de casamentos precoces. No estado, 6,1% dos casamentos realizados em 2021 envolveram meninas de 17 anos ou menos.

Outros estados que ficaram acima da média foram o Maranhão, com 3,5% e Alagoas, com 2,8%. Na outra ponta, os estados que tiveram menores taxas foram o Rio de Janeiro (0,6%) e Distrito Federal (0,8%).