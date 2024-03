Acreanos foragidos estariam recebendo apoio e mantimentos de facção do RJ, diz investigação

Novos fatos levantados pelas investigações sobre a fuga dos acreanos foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, apontam que os dois estariam sendo mantidos por membros do Comando Vermelho do Rio de Janeiro.

Rogério Mendonça e Deibson Nascimento estão sendo procurados desde o dia 14 de fevereiro. Eles foram transferidos do Presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro, em Rio Branco, em setembro de 2023, após participarem de uma rebelião que deixou cinco mortos.

A dupla teria, ainda, tentado matar duas lideranças do Comando Vermelho no Acre, Railan Silva e Selmir Almeida, passando a ser considerados traidores. A ordem para matar Deibson e Rogério teria partido das duas lideranças do Acre.

Rede de apoio

Segundo investigações, o CV do Rio de Janeiro estaria financiando uma rede de auxílio à fuga dos acreanos. A organização estaria ajudando Rogério e Deibson a se manterem nas áreas rurais, com o fornecimento de alimentos, bebidas, transportes e armas de fogo.

A dupla teria feito contato com membros do CV dois dias após a fuga, enquanto faziam reféns e tiveram acesso a celulares. Após isso, tiveram ajuda de um morador da cidade para chegar até Baurúna. Ele foi preso em seguida. Segundo investigações, ele pode integrar o Comando Vermelho.