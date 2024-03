Acusado de matar companheira asfixiada na noite do Réveillon se entrega à polícia

O ex-namorado de Luzia Costa, de 42 anos, suspeito de matá-la por asfixia durante a madrugada do dia 1º de janeiro, se entregou na Delegacia de Flagrantes (Defla), na capital acreana na última sexta-feira (15).

O caso teria acontecido durante o Réveillon, na casa em que o casal morava, no bairro Conquista, em Rio Branco. Vídeos que passaram a circular pela internet mostram o momento de desespero da família de Luzia, que estava grávida e foi encontrada já sem vida na própria cama, ao lado de David de Oliveira Rodrigues, seu parceiro.

David teve a prisão preventiva decretada no dia 5 de janeiro e estava foragido há mais de dois meses. Ele fugiu do local logo após a família de Luzia encontrá-la. Ele já possuía passagens pela polícia por violência doméstica, além disso, ele foi indiciado por feminicídio no caso da morte da companheira.

Relembre o caso

O casal teria passado a madrugada de Réveillon juntos em casa. Por volta das 7h da manhã, o filho de Luzia chegou na residência e chamou pela mãe, e então o suspeito respondeu que ela estava desacordada. O rapaz, então, arrombou a porta do quarto e tentou reanimá-la.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e levou a vítima já sem vida para o necrotério do Pronto-Socorro da Capital. Após a chegada do corpo no Instituto Médico Legal (IML), a família foi informada sobre as marcas de enforcamento no corpo dela.

Ainda em janeiro, a família do suspeito chegou a denunciar que estavam sendo ameaçados de morte por conta do caso. Além disso, ele estaria ameaçado de morte por uma facção, e vingança ao suposto crime.