Agora é a melhor hora para comprar jogos no PC! Veja promoções da Nuuvem e Steam

Videogames sempre foram um entretenimento acessível, mas é fato que nos últimos anos o hobby tem se tornado cada vez mais caro de sustentar. Por conta disso, as melhores ocasiões para adquirir jogos são nas janelas de ofertas sazonais que acontecem nas principais plataformas.

Felizmente, a Steam e a Nuuvem estão com promoções imperdíveis em uma série de jogos e expansões para PC. Portanto, esta é uma ótima oportunidade para incrementar a sua biblioteca de jogos.

As ofertas da Promoção de Outono da Steam ficarão disponíveis até o dia 21 de março, às 14h (horário de Brasília), enquanto os descontos do Easter Egg Game Festival da Nuuvem também ficarão disponíveis até o dia 21 de março, às 23h59 (horário de Brasília).

Cupons da Nuuvem garantem desconto extra!

Lembrando que a Nuuvem tem vários cupons disponíveis para a ocasião. Um dos vouchers de desconto é o PASCOAVOXEL, que te dará mais 10% de desconto no carrinho em jogos selecionados de PC.

Além dele, também há o 15NUUPSPC, que oferece 15% de desconto em jogos de PlayStation para PC — com exceção de Helldivers 2 e Horizon Forbidden West. Vale ressaltar que os cupons não são acumulativos.

Os melhores jogos de PC com descontos imperdíveis

O Voxel, claro, separou as melhores ofertas disponíveis em cada uma das plataformas para você aproveitar nesta ocasião. Confira a seguir uma lista de descontos na Steam e outra na Nuuvem!

Steam

Star Wars JEDI: Survivor — De R$ 299,00 por R$ 134,55 GTA V: Premium Edition — De R$ 109,89 por R$ 38,63 Starfield — De R$ 299,00 por R$ 200,33 Cyberpunk 2077 — De R$ 199,90 por R$ 99,95 Forza Horizon 5 — De R$ 249,00 por R$ 124,50 Hogwarts Legacy — De R$ 249,99 por R$ 124,99 Remnant II — De R$ 199,99 por R$ 119,99 Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça — De R$ 279,99 por R$ 167,99 Lies of P — De R$ 249,90 por R$ 187,42 Street Fighter 6 — De R$ 249,00 por R$ 164,34 Diablo IV — De R$ 349,90 por R$ 174,95 Mortal Kombat 1 — De R$ 279,90 por R$ 167,94 Resident Evil 4 — De R$ 169,00 por R$ 126,75 EA Sports FC 24 — De R$ 359,00 por R$ 71,80 Hades — De R$ 73,99 por R$ 36,99

Nuuvem

God of War (2018) — De R$ 199,90 por R$ 84,95 Batman Arkham Collection — De R$ 279,99 por R$ 41,99 Sea of Stars — De R$ 99,99 por R$ 79,99 The Last of Us Part I — De R$ 249,90 por R$ 167,43 Gotham Knights – Deluxe Edition — De R$ 399,99 por R$ 59,99 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition — De R$ 249,99 por R$ 62,49 Residente Evil 3 Remake — De R$ 139,99 por R$ 34,99 BioShock: The Collection — De R$ 119,00 por R$ 23,79 Death’s Door — De R$ 59,99 por R$ 23,99 Days Gone — De R$ 199,90 por R$ 42,46 Horizon Zero Dawn: Complete Edition — De R$ 199,90 por R$ 42,47 Back 4 Blood — De R$ 279,99 por R$ 24,99 Uncharted: Legacy of Thieves Collection — De R$ 199,90 por R$ 99,95 Resident Evil Village Gold Edition — De R$ 169,90 por R$ 59,99 Dragon Ball FithterZ — De R$ 229,90 por R$ 28,99

Vai aproveitar as ofertas na Nuuvem ou na Steam? Comente nas redes sociais do Voxel qual game você pretende pegar no precinho!