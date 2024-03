“Agradecer a vida”, diz acreana que participa da procissão com pés descalços há 15 anos

Nesta Sexta-feira Santa, em meio ao calor do Acre, Yuna Moura, residente de Rio Branco, decidiu mais uma vez participar da Procissão do Cristo Morto, com os pés descalços, como tem feito religiosamente nos últimos 15 anos.

Questionada pelo ContilNet se a graça que pediu em sua promessa foi alcançada, Yuna respondeu com convicção, afirmando que sim, a própria vida, um presente renovado a cada dia.

“Nós somos abençoados todos os dias com a vida. A graça alcançada é ela. Eu vim agradecer pela vida, por todas as portas que Jesus tem aberto e pelo o que Deus fez na minha vida”, disse.

Yuna revelou que sua participação na procissão com os pés descalços é uma tradição de fé que ela mantém há uma década e meia, e que pretende seguir todo o percurso descalça, como forma de demonstrar sua devoção e gratidão.