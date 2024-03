Além de Bocalom, Bolsonaro deve filiar secretários, vereadores e mais de 100 pessoas no PL; veja nomes

Enganou-se quem achava que apenas o prefeito Tião Bocalom iria se filiar no Partido Liberal (PL), com a bênção do ex-presidente Jair Bolsonaro. A lista de integrantes da sigla ficará ainda mais extensa a partir desta sexta-feira (22), com mais de 100 novos filiados.

A informação foi dada com exclusividade ao ContilNet pelo presidente do diretório estadual do PL, Edson Bittar. O evento de filiação acontece em frente à Prefeitura de Rio Branco, a partir das 17h.

Entre os novos integrantes da sigla estão vereadores e secretários municipais. Da Câmara, estão confirmados os parlamentares Raimundo Neném e Raimundo Castro. Do executivo municipal, estão os gestores Joabe Lira (da Secretaria de Cuidados da Cidade), Suellen Araújo (da Assistência Social e Direitos Humanos) e o pastor Paulo, subsecretário de Educação do município.

A secretária de Saúde, Sheila Andrade, e os vereadores Arnaldo Barros e Joaquim Florêncio ainda não confirmaram a filiação, mas estão cotados para entrar no partido, nesta sexta.

“São mais de 100 pessoas que vão assinar filiação nesta sexta. É claro que nem todos vão subir no palanque por conta do tempo e do espaço reduzido, mas teremos a alegria e o avanço de contar com esses novos integrantes para fazer a boa e honesta política”, disse Edson.