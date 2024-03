Anielle Franco diz ter “fé e esperança” de solução para morte da irmã

Após o pronunciamento do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, sobre a homologação da delação de Ronnie Lessa no caso Marielle Franco, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, afirmou que os avanços “dão esperança” de que o caso, enfim, terá um desfecho.

Lewandowski anunciou, nesta terça-feira (19/3) que a delação premiada do ex-policial militar Ronnie Lessa, preso por envolvimento no crime, foi homologada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

“As notícias que acabam de sair com os avanços da investigação sobre o caso da minha irmã e do Anderson, nos dão fé e esperança de que finalmente teremos respostas para esse assassinato político, covarde e brutal”, escreveu Anielle em uma publicação no X (antigo Twitter).

Para a ministra, o anúncio demonstra que as “instituições de Justiça seguem comprometidas com a resolução do caso”.

“Mais um passo dado. Mas seguiremos acompanhando até o final e trabalhando para que nunca mais uma pessoa tenha a sua vida interrompida por ser quem é ou pelas ideias que defende”, destacou.