Ao lado de ministros, Gladson diz que regularização fundiária é a solução para grandes enchentes no Acre

Durante visita do governador Gladson Cameli ao Parque de Exposições, junto aos ministros Waldez Góes e Marina Silva, nesta segunda-feira (4), o líder do Executivo Estadual falou sobre a importância da regularização fundiária como meio de retirar as famílias de áreas de risco no Acre.

Pelo menos 19 municípios acreanos foram atingidos por enchentes, deixando milhares de famílias afetadas. Segundo o governador, além de programas habitacionais como o Minha Casa, Minha Vida, a regularização fundiária deve ser uma prioridade.

VEJA MAIS: Em Brasiléia, Gladson agradece apoio de Lula e ministro diz que ‘é hora de largar cores partidárias’

“Já temos uma parceria entre os poderes pela questão da regularização fundiária, que é importante para que as famílias possam ter seus títulos definitivos, participar dos programas de governo, ter suas casas recuperadas e sair das áreas de risco”, ressaltou.

Em 2023, o governo do Estado divulgou o plano de construção de pelo menos 3,6 mil habitações populares em todo o Acre, que tem como déficit habitacional um total de 23.285 unidades.

O governador pediu, ainda, a colaboração da população, que ao ser removida das áreas de risco, não voltem a ocupar esses espaços.

“Vocês também tem que colaborar, nós vamos juntar os esforços e na hora de renovar as famílias, participar desse pacto, precisamos tirar essas pessoas dos locais de risco”, enfatizou.