Ao lado de políticos do Acre, Bolsonaro toma café no Mercado do Bosque e atende fãs; VÍDEO

O ex-presidente Jair Bolsonaro conheceu o Mercado do Bosque, um dos principais mercados da capital. Ao lado do prefeito da capital, Tião Bocalom, do senador Marcio Bittar e do deputado federal Coronel Ulysses, o ex-presidente tomou café no Mercado do Bosque e parou para atender apoiadores e fãs. O vídeo foi compartilhado por Bittar nas redes sociais.

Bolsonaro deve sair do Mercado do Bosque direto para a Maison Borges, no Distrito Industrial, onde acontece o evento do PL Mulher, com a presença da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro. No evento também acontece a filiação ao PL do prefeito Tião Bocalom, para concorrer à reeleição.

À tarde, o ex-presidente viaja para Senador Guiomard, cerca de 25km distante da capital, para acompanhar algumas obras de emendas do senador Marcio Bittar, executadas enquanto ele ainda era presidente. A principal visita é nas obras de um conjunto habitacional com 30 casas.

Bolsonaro e Michelle retornam para Rio Branco e irão participar de um jantar especial. O local não foi informado pela assessoria. Os dois retornam para o Rio de Janeiro apenas no domingo (24), no voo da manhã.

CONFIRA O MOMENTO: