Ao lado de Roberto Duarte, delegado Railson se filia ao Republicanos, em Feijó; VEJA FOTOS

Ao lado do deputado federal Roberto Duarte, o delegado de Feijó, Railson Ferreira, assinou sua filiação ao partido Republicanos, que conta com dois deputados federais e dois estaduais no Acre. O ato de filiação aconteceu no Restaurante Casa da Picanha, no município de Feijó, interior do Acre.

Com a filiação, o delegado deve disputar a Prefeitura de Feijó em 2024. Na última terça-feira, Railson anunciou a filiação ao lado do deputado Roberto Duarte. Mesmo com chuva, o evento foi marcado pela presença do deputado Roberto Duarte e de apoiadores.

Veja fotos: