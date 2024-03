Ao lado de Zequinha, Gonzaga visita famílias atingidas pela cheia em Cruzeiro do Sul

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, visitou produtores rurais e demais moradores atingidos pela cheia do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul (AC). Acompanhado do prefeito Zequinha Lima, e do coordenador da Defesa Civil de Cruzeiro do Sul, José Lima, o presidente da Aleac visitou famílias dos bairros Miritizal, Boca do Moa e do Seringal Florianópolis que tiveram suas casas atingidas pela enchente.

Preocupado com a situação, Luiz Gonzaga colocou o Legislativo acreano à disposição da Prefeitura de Cruzeiro do Sul para atender os produtores rurais que perderam parte da produção por causa da cheia e as demais famílias que ficaram desabrigadas.

Gonzaga, que defende a produção agrícola como ferramenta de geração de emprego e renda, lamentou que a cheia tenha atingido áreas de plantio no Juruá.

“Fizemos questão de visitar essas áreas agrícolas atingidas pela cheia no Seringal Florianópolis onde há uma grande plantação de cana de açúcar e engenhos que foram alagados. Sabemos do esforço desses agricultores e colocamos a Aleac à disposição para buscarmos diminuir os danos da enchente e alavancar a produção no Juruá”, disse Gonzaga.

Gonzaga destacou o trabalho da Prefeitura de Cruzeiro do Sul em atender as famílias atingidas e de prevenir que ainda mais pessoas tenham suas casas atingidas pela cheia.

“O prefeito Zequinha está de parabéns pela forma como conduz essa situação triste que são as enchentes. A prefeitura tem trabalhado e já suspendeu mais de 100 casas para evitar o sofrimento das famílias deixarem suas residências. Sou de Cruzeiro do Sul e fiz questão de acompanhar essa situação de perto para ver a necessidade das pessoas”, concluiu o parlamentar.

O prefeito Zequinha Lima agradeceu o apoio do presidente Gonzaga e afirmou que a união dos poderes Legislativo e Executivo é fundamental para reconstruir as regiões alagadas e levar dignidade às famílias atingidas pela cheia. “Quero agradecer ao presidente Luiz Gonzaga por visitar as áreas alagadas e nos trazer apoio e solidariedade da Aleac nesse momento difícil. Temos levado dignidade a essas pessoas. As famílias que buscam socorro estão sendo levadas para abrigo e têm toda assistência da prefeitura”, disse Zequinha.