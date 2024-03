A coluna procurou a assessoria do hospital, mas até o fechamento desta nota ainda não havia obtido um retorno.

Renato Machado completou 81 anos no último dia 21 e chegou a convidar os seguidores a acompanharem o documentário Uma Semana na Provence com Renato Machado, que estreou na mesma data.

“Hoje, aniversário, comemoro assistindo à estreia do meu passeio pela Provence, no sul da França. Convido vocês a me acompanharem nesta jornada de aromas, sabores e cores, hoje, às 20hs, no canal Sabor & Arte”, escreveu ele.

Renato Machado trabalhou na TV Globo por mais de 40 anos. Apresentou o Jornal da Globo em 1982-1983, o RJTV entre 1989-1990 e 1992, o Jornal Nacional eventualmente de 1995 a 2011, e o Fantástico Especial no dia 31 de dezembro de 1995.

De 1996 a 2011, ele foi o editor-chefe e apresentador do Bom Dia Brasil. A maior parte desse período ele dividiu bancada com Renata Vasconcellos, atual apresentadora do JN. Em novembro de 2021, Machado foi demitido da emissora.

Atualmente, o jornalista apresenta o podcast “Mundo com Renato” e compartilha dicas e viagens com seus mais de 50 mil seguidores no Instagram.